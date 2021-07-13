Литва предложила Евросоюзу ввести три вида санкций против Белоруссии из-за мигрантов

Вильнюс предложил Евросоюзу ввести три вида санкций против Белоруссии, которая якобы перебрасывает нелегальных мигрантов в Литву. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на комментарий министра иностранных дел прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса по итогам встречи глав МИД стран – членов ЕС, посвящённой проблемам миграции.

"Мы предложили коллегам три варианта мер: ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов", — заявил Ландсбергис.

Ранее Литва заявила о планах построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.