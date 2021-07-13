Три человека пострадали в результате аварии в Гагаринском тоннеле в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В результате аварии пострадали двое пассажиров ВАЗа и его водитель, который после столкновения оказался зажат в салоне машины, его извлекают сотрудники МЧС. По факту ДТП инспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Также было ограничено движение на одной полосе из трёх. На кадрах с места инцидента видно, что в районе, где произошла авария, образовалась пробка, также можно заметить большое количество карет скорой помощи.