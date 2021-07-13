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Три человека пострадали в результате аварии в Гагаринском тоннеле в Москве

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ на полном ходу врезался в машину службы "Гормост".

12 июля, 21:41

Три человека пострадали в результате аварии в Гагаринском тоннеле в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Серьёзная авария произошла в Гагаринском тоннеле в Москве. В результате ДТП пострадало три человека, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ на полном ходу врезался в машину службы "Гормост", которая находилась на крайней правой полосе в качестве прикрытия места проведения дорожных работ.

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В результате аварии пострадали двое пассажиров ВАЗа и его водитель, который после столкновения оказался зажат в салоне машины, его извлекают сотрудники МЧС. По факту ДТП инспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Также было ограничено движение на одной полосе из трёх. На кадрах с места инцидента видно, что в районе, где произошла авария, образовалась пробка, также можно заметить большое количество карет скорой помощи.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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