В Ираке при пожаре в ковидной больнице погибло не менее 40 человек. Видео © Соцсети

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в больнице в городе Эн-Насирии в южной иракской провинции Ди-Кар. В этом медучреждении находились пациенты с коронавирусом.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники, около 70 человек удалось спасти. По предварительным данным, причиной пожара является взрыв баллона с кислородом. На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило всё здание, клубы чёрного дыма поднимаются в небо. Часть людей остаются заблокированными в больнице.