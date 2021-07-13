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В Ираке при пожаре в ковидной больнице погибло не менее 40 человек

Часть людей удалось спасти. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва баллона с кислородом.

12 июля, 21:13

В Ираке при пожаре в ковидной больнице погибло не менее 40 человек. Видео © Соцсети

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в больнице в городе Эн-Насирии в южной иракской провинции Ди-Кар. В этом медучреждении находились пациенты с коронавирусом.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники, около 70 человек удалось спасти. По предварительным данным, причиной пожара является взрыв баллона с кислородом. На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило всё здание, клубы чёрного дыма поднимаются в небо. Часть людей остаются заблокированными в больнице.

Попал на видео момент взрыва в иракской ковидной больнице, где погибло 82 человека

Попал на видео момент взрыва в иракской ковидной больнице, где погибло 82 человека

Напомним, это не первый подобный трагический инцидент в Ираке с медучреждением для больных с коронавирусом. Так, 24 апреля в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде погибло 82 человека и не менее 110 пострадали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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