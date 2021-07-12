Эксперт ЭИСИ считает, что Путин в статье об Украине задекларировал готовность к диалогу и партнёрству

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с Лайфом прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Она отметила, что национальный лидер России — человек, который имеет сформированное видение прошлого нашей страны и её соседей.

"Это политик, который может свои мысли дипломатично, понятно и структурно выразить в объёмном просветительском тексте. Задав в нём, не искажая под конъюнктурные задачи историческую правду, дипломатическую декларацию о намерениях в отношении Украины: это готовность к диалогу и партнёрству, уважение, понимание", — подчеркнула Кислицына.

Собеседница Лайфа выразила желание, чтобы статью Путина прочитали и в Киеве, и во Львове, и в Донбассе, и в каждом российском городе.

"Уверена, что если не лукавить, то каждый в душе согласится с её содержанием — и может быть в отношениях наших стран произойдут существенные подвижки", — заключила Кислицына.