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Эксперт ЭИСИ считает, что Путин в статье об Украине задекларировал готовность к диалогу и партнёрству

Дарья Кислицына выразила желание, чтобы статью российского президента прочитали и в Киеве, и во Львове, и в Донбассе, и в каждом городе РФ.

12 июля, 20:52
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в беседе с Лайфом прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Она отметила, что национальный лидер России — человек, который имеет сформированное видение прошлого нашей страны и её соседей.

"Это политик, который может свои мысли дипломатично, понятно и структурно выразить в объёмном просветительском тексте. Задав в нём, не искажая под конъюнктурные задачи историческую правду, дипломатическую декларацию о намерениях в отношении Украины: это готовность к диалогу и партнёрству, уважение, понимание", — подчеркнула Кислицына.

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Собеседница Лайфа выразила желание, чтобы статью Путина прочитали и в Киеве, и во Львове, и в Донбассе, и в каждом российском городе.

"Уверена, что если не лукавить, то каждый в душе согласится с её содержанием — и может быть в отношениях наших стран произойдут существенные подвижки", — заключила Кислицына.

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"Вместе мы — один народ": Что написал Путин в своей статье об Украине

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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