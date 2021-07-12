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Сборная Италии провела чемпионский парад в Риме на радость тысячам фанатов

Накануне "Скуадра адзурра" выиграла футбольный Евро-2020, победив в решающем матче англичан в серии пенальти.

12 июля, 20:09

В Риме тысячи болельщиков приветствовали чемпионский автобус сборной Италии по футболу. Видео © Соцсети

Рим продолжает праздновать победу сборной Италии по футболу на Евро-2020. Сегодня игроки национальной команды вернулись на родину, где их ждал тёплый приём со стороны болельщиков.

Итальянцы заполонили улицы Рима, празднуя победу своей сборной на Евро-2020

Итальянцы заполонили улицы Рима, празднуя победу своей сборной на Евро-2020

Фанаты начали праздновать сразу после того, как стало известно, что Италия одержала победу на Евро, гуляния продолжались всю ночь, и сегодня они захлестнули всю страну, в том числе и Рим, с новой силой. По итальянской столице проехал чемпионский автобус со всеми игроками национальной сборной. Футболисты, стоя на крыше автобуса, держали в руках заветный трофей и приветствовали тысячи болельщиков, которые заполонили улицы Рима. Многие фанаты размахивали национальной символикой, кричали и радовались победе сборной. Для "Скуадры адзурры" трофей стал вторым в истории чемпионатов Европы. Впервые команда выиграла турнир в 1968 году.

Добавим, что перед этим итальянская сборная встретилась с премьер-министром страны Марио Драги. Игроки подарили ему футболку с 10-м номером. Аналогичный подарок получил и президент Италии Серджо Маттарелла.

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

Напомним, сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнёр по команде Леонардо Бонуччи.

Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020

Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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