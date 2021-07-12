Сборная Италии провела чемпионский парад в Риме на радость тысячам фанатов

В Риме тысячи болельщиков приветствовали чемпионский автобус сборной Италии по футболу. Видео © Соцсети

Рим продолжает праздновать победу сборной Италии по футболу на Евро-2020. Сегодня игроки национальной команды вернулись на родину, где их ждал тёплый приём со стороны болельщиков.

Фанаты начали праздновать сразу после того, как стало известно, что Италия одержала победу на Евро, гуляния продолжались всю ночь, и сегодня они захлестнули всю страну, в том числе и Рим, с новой силой. По итальянской столице проехал чемпионский автобус со всеми игроками национальной сборной. Футболисты, стоя на крыше автобуса, держали в руках заветный трофей и приветствовали тысячи болельщиков, которые заполонили улицы Рима. Многие фанаты размахивали национальной символикой, кричали и радовались победе сборной. Для "Скуадры адзурры" трофей стал вторым в истории чемпионатов Европы. Впервые команда выиграла турнир в 1968 году.

Добавим, что перед этим итальянская сборная встретилась с премьер-министром страны Марио Драги. Игроки подарили ему футболку с 10-м номером. Аналогичный подарок получил и президент Италии Серджо Маттарелла.