"Вместе мы – один народ": Что написал Путин в своей статье об Украине Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян – о статье президента об одном большом русском народе, о тех, "кому не дают поднять голову", и о том, почему проект "Антироссии" отвергли жители страны 12 июля, 18:01 Фото © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выполнил свое обещание и написал статью, в которой отразил свое видение «украинства». По словам президента, украинцы и русские (вместе с белорусами) являются, по сути, одним большим народом. Да, разделенным стеной. И у стены этой два «конструктора». Прежде всего, внешние силы, «которые всегда стремились к подрыву нашего единства». Силы, действующие по формуле «разделяй и властвуй». Их президент не называет, однако они и не скрываются – западные партнеры, которые вслед за Бжезинским искренне уверены в том, что без Украины России никогда снова не стать империей. Однако стена также стала следствием «наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды», - напоминает Путин. И ошибки эти очевидны – в частности, провал российской «мягкой силы» на Украине в нулевые, когда мы просто смотрели за тем, как западные фонды и чиновники банально перековывают и перевоспитывают украинцев. Это была крайняя ошибка – но не единственная.

Сама статья начинается с большого исторического экскурса. По словам Путина, «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы». Заметим – президент назвал ее не «Киевской», а «Древней». И это с исторической точки зрения правильно. Получившая государственность из Новгорода Русь была единым цивилизационным русским пространством. И даже ослабление центральной власти, ордынское нашествие и территориальный раздел Руси (юго-западные земли которой оказались в составе Великого княжества Литовского и Русского) не привело к разрыву всех связей. Русские люди продолжали говорить на одном языке и верить в одного Бога. Продолжали ощущать единство русского мира. И когда элиты Литвы стали от этого мира уходить (приняли католичество, заключили Люблинскую унию с Польшей), русские люди, проживающие на нынешней территории Украины, захотели уйти под руку Москвы. И в XVII веке ушли. А затем ушли и другие русские земли. Причем, по словам Путина, «интеграция западно-русских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений. Она проходила на основе общей веры и культурных традиций». Никакими «украинцами» тогда эти люди себя не считали – они были русскими.

Однако были и те, кто считал по-другому. Часть малороссийской интеллигенции, чьи заблуждения и хотелки которых в XIX веке начали в своих целях эксплуатировать поляки и австро-венгры. Период распада Российской Империи стал, казалось бы, временем торжества этой идеологии, однако, как верно отметил Путин, квазигосударственные образования на осколках Империи оказались очень неустойчивыми. Особенно те, которые провозглашали украинскую государственность – президент об этом не пишет, но тут просто очевидно, что никаких базисов и основ для этой государственности не было. Лишь хотелки отдельных представителей элиты.

Куда больше для украинства сделали большевики – прописав в союзном соглашении право свободного выхода из СССР, а также проводя политику «коренизации», которая на Украине вылилась в «украинизацию». «Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», - пишет Владимир Путин. И резюмирует: «современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи… в значительной степени она создавалась за счёт исторической России». По словам президента, «Россия фактически была ограблена».

Да, время прошло. Да, «часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств – может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией», - говорит Путин. И сразу же отмечает, что относиться к этому нужно с уважением. Но! Если они хотят уходить, то пусть уходят с тем, с чем пришли. То есть с теми территориями, с которыми они вступали в СССР.

Более того, если хотят собственное государство, то, намекает президент, пора бы слезть с российской шеи. «В 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу», - поясняет Путин.

Но Украина не хочет слезать – и понятно почему. «Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое. И наконец, по данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы», - говорит президент. И вина в этом только и исключительно представителей украинских властей, все разворовавших и разбазаривших. Властей, которые вместо того, чтобы заниматься экономикой, пытаются переписывать историю. «Решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ», - говорит Путин. При помощи западных партнеров превратили проект «Украина – не Россия» в «Украина – Антироссия». Стали воевать с русским языком, с русской культурой. «Уже в мае этого года действующий президент внёс в Раду законопроект о «коренных народах». Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования», - поясняет Путин. Заставляют украинских русских поверить в то, что Россия – их враг.

Заставляют – и искренне считают, что народу это можно скормить. Что телевизор и позиционирование России как врага может заставить жителей Украины не видеть, во что превращается их страна. Не видеть, что "происходит на практике. Прежде всего — это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное «освоение» территории Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО», - говорит Путин.

Но жители видят и понимают, что в таком вот проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость. Поэтому «проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», - напоминает Владимир Путин.

Да, в других регионах не взялись. Да, там ситуация непростая. «Им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными», - говорит Владимир Путин.

И российский президент дал понять украинским жителям, что поднимать голову надо. Что Россия их не оставит одних в борьбе. «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», - заявил Путин. Весьма сильное заявление и тонкий намек.

При этом, по словам президента, что бы ни говорили и ни делали украинские власти, Москва не будет делить русских. «Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ…. Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её гражданам», - резюмировал Путин.

Авторы Геворг Мирзаян