Украинский представитель в ОБСЕ нахамил делегату от Крыма и помешал его выступлению

Представитель Украины попытался оскорбительными высказываниями помешать выступлению на площадке ОБСЕ главе региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роману Чегринцу. Всё произошло во время видеоконференции по правам человека на площадке ОБСЕ. В своём докладе Чегринец рассказывал о санкциях стран Запада в отношении Крыма.

"Представитель Украины начал меня прерывать в самом начале моего выступления, говоря о том, что у меня фейковая организация, зарегистрированная по фейковым законам, и что я фейковый пропагандист. Ведущая совещания не сделала замечания на грубость и по ходу выступления также меня прерывала, ссылаясь на то, что мой доклад не по делу", — рассказал Чегринец в беседе с РИА "Новости".

Делегат от Крыма добавил, что половина его выступления была потрачена на споры и он не смог рассказать о проблемах крымчан, в том числе в части недопуска к мировым платёжным системам и цифровым платформам. Чегринец подчеркнул, что во время выступления делал акцент на тотальной блокаде полуострова, устроенной Украиной, в ответ на "неправильное" голосование крымчан на референдуме.