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Украинский представитель в ОБСЕ нахамил делегату от Крыма и помешал его выступлению

В своём докладе Роман Чегринец говорил о том, что Европа проигнорировала тотальную блокаду Крымского полуострова, устроенную Киевом.

12 июля, 20:23

Фото © ТАСС / Александр Река

Представитель Украины попытался оскорбительными высказываниями помешать выступлению на площадке ОБСЕ главе региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роману Чегринцу. Всё произошло во время видеоконференции по правам человека на площадке ОБСЕ. В своём докладе Чегринец рассказывал о санкциях стран Запада в отношении Крыма.

"Представитель Украины начал меня прерывать в самом начале моего выступления, говоря о том, что у меня фейковая организация, зарегистрированная по фейковым законам, и что я фейковый пропагандист. Ведущая совещания не сделала замечания на грубость и по ходу выступления также меня прерывала, ссылаясь на то, что мой доклад не по делу", — рассказал Чегринец в беседе с РИА "Новости".

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Делегат от Крыма добавил, что половина его выступления была потрачена на споры и он не смог рассказать о проблемах крымчан, в том числе в части недопуска к мировым платёжным системам и цифровым платформам. Чегринец подчеркнул, что во время выступления делал акцент на тотальной блокаде полуострова, устроенной Украиной, в ответ на "неправильное" голосование крымчан на референдуме.

Представители Украины часто ведут себя по-хамски на международных площадках. Так, в конце января представитель делегации Незалежной в ПАСЕ Алексей Гончаренко позволил себе прямо с трибуны оскорбить российских коллег, за что был лишён слова на три месяца.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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