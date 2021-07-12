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Осуждённого за мошенничество экс-главу Коми Торлопова освободили по УДО

Бывший руководитель региона проходил по делу своего преемника Вячеслава Гайзера, которого также приговорили к лишению свободы.

12 июля, 20:03
<p>Владимир Торлопов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Владимир Торлопов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Ухтинский городской суд условно-досрочно освободил бывшего главу Республики Коми и экс-сенатора Владимира Торлопова, приговорённого в 2019 году к 6,5 года колонии и штрафу в размере полумиллиона рублей за коррупцию и мошенничество. Об этом сообщается на странице Объединённой пресс-службы судов региона во "ВКонтакте".

"С учётом всех обстоятельств материалов дела, положительных характеристик, судом принято решении об удовлетворении ходатайства осуждённого Торлопова В.А., который освобождён условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 19 дней", — говорится в сообщении.

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Постановление в законную силу пока не вступило.

Торлопов возглавлял Коми с 2001 по 2010 год, а затем был назначен сенатором от региона. Он проходил по делу другого бывшего руководителя республики Вячеслава Гайзера, которого в 2019 году приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей за коррупционные преступления. Также в места лишения свободы отправился экс-заместитель Гайзера Алексей Чернов, его осудили на девять лет колонии строгого режима и также приговорили к штрафу в 160 млн. В результате их действий региону был причинён ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствие арестовало имущество фигурантов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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