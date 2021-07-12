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В Челябинской области потушили все природные пожары

Общая площадь возгораний в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 тысяч гектаров, отметили в МЧС.

12 июля, 19:41
<p>Фото © ТАСС / Александр Бойко</p>

Фото © ТАСС / Александр Бойко

На территории Челябинской области потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары в 19:00 мск. Общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 000 гектаров", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

Напомним, ранее юг Челябинской области охватили мощные лесные пожары. Огонь распространялся в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах. Пламя уничтожило более 70 домов. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом.

Также Лайф рассказывал, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в Тольятти и одном из районов Чукотки.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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