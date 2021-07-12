Меркель заявила о недостаточном прогрессе в урегулировании конфликта на востоке Украины
Также канцлер ФРГ перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Незалежной и провести в Донбассе выборы.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / EPA
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в реализации "минского формата" по урегулированию конфликта на Украине.
"К сожалению, мы не смогли по "минскому формату" достичь достаточного прогресса", — сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом канцлер добавила, что Киев был готов открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "донецкие и луганские сепаратисты не пошли на это". Вместе с тем Меркель призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины и провести в Донбассе выборы.
Также немецкий политик заявила, что на Незалежную якобы оказывается сильное давление "путём военных учений, усилением российских сил вокруг Украины".
"Всё это усиливает тревогу относительно того, удастся ли прийти к мирному решению", — сказала Меркель, добавив, что новое Правительство ФРГ продолжит прилагать усилия по реализации Минских соглашений.
"Формула Штайнмайера", названная в честь экс-главы МИД Германии, а ныне президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, глава Украины 11 июля прибыл с официальным визитом в Германию, чтобы обсудить с немецкими властями ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский уже встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армином Лашетом, который является главным кандидатом на смену канцлеру Ангеле Меркель. А вот встречу Зеленского с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили без объяснения причин.
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