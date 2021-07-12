Меркель заявила о недостаточном прогрессе в урегулировании конфликта на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в реализации "минского формата" по урегулированию конфликта на Украине.

"К сожалению, мы не смогли по "минскому формату" достичь достаточного прогресса", — сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом канцлер добавила, что Киев был готов открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "донецкие и луганские сепаратисты не пошли на это". Вместе с тем Меркель призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины и провести в Донбассе выборы.

Также немецкий политик заявила, что на Незалежную якобы оказывается сильное давление "путём военных учений, усилением российских сил вокруг Украины".

"Всё это усиливает тревогу относительно того, удастся ли прийти к мирному решению", — сказала Меркель, добавив, что новое Правительство ФРГ продолжит прилагать усилия по реализации Минских соглашений.

"Формула Штайнмайера", названная в честь экс-главы МИД Германии, а ныне президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.