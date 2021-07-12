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Меркель заявила о недостаточном прогрессе в урегулировании конфликта на востоке Украины

Также канцлер ФРГ перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Незалежной и провести в Донбассе выборы.

12 июля, 19:25
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / EPA</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в реализации "минского формата" по урегулированию конфликта на Украине.

"К сожалению, мы не смогли по "минскому формату" достичь достаточного прогресса", — сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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При этом канцлер добавила, что Киев был готов открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "донецкие и луганские сепаратисты не пошли на это". Вместе с тем Меркель призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины и провести в Донбассе выборы.

Также немецкий политик заявила, что на Незалежную якобы оказывается сильное давление "путём военных учений, усилением российских сил вокруг Украины".

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"Всё это усиливает тревогу относительно того, удастся ли прийти к мирному решению", — сказала Меркель, добавив, что новое Правительство ФРГ продолжит прилагать усилия по реализации Минских соглашений.

"Формула Штайнмайера", названная в честь экс-главы МИД Германии, а ныне президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, глава Украины 11 июля прибыл с официальным визитом в Германию, чтобы обсудить с немецкими властями ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский уже встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армином Лашетом, который является главным кандидатом на смену канцлеру Ангеле Меркель. А вот встречу Зеленского с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили без объяснения причин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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