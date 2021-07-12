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Жителя Ингушетии арестовали по подозрению в пособничестве боевикам

Кроме того, у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату.

12 июля, 18:51
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В Ингушетии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооружённого формирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"В период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", — отметили в ведомстве версию следствия.

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Также, по данным СК, мужчина приобрёл и хранил в своём доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату. Всё это было у него изъято во время обыска. Подозреваемый арестован в рамках уголовного дела по статьям "Оказание пособничества участникам вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вооружённый ножом мужчина напал на полицейский пост в Чечне. Стражи порядка ликвидировали его ответным огнём.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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