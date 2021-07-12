Жителя Ингушетии арестовали по подозрению в пособничестве боевикам

В Ингушетии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в пособничестве участникам незаконного вооружённого формирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"В период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывал им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории Ингушетии", — отметили в ведомстве версию следствия.

Также, по данным СК, мужчина приобрёл и хранил в своём доме самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату. Всё это было у него изъято во время обыска. Подозреваемый арестован в рамках уголовного дела по статьям "Оказание пособничества участникам вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.