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"Обречено на провал": В Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО

По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.

12 июля, 18:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока конфликт с Россией остаётся неурегулированным. Такое мнение выразил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".

"Западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой", — уточнил эксперт.

По словам Умланда, вступление Незалежной в Североатлантический альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.

Ранее Лайф писал, что в НАТО резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о приглашении в альянс. Представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай заявил, что "это политические решения, а не чисто технические критерии". Кроме того, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст указал на ошибку украинского лидера по членству в НАТО.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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