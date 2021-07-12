Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока конфликт с Россией остаётся неурегулированным. Такое мнение выразил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".

"Западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой", — уточнил эксперт.

По словам Умланда, вступление Незалежной в Североатлантический альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.