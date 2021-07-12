"Обречено на провал": В Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО
По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
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Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока конфликт с Россией остаётся неурегулированным. Такое мнение выразил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".
"Западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой", — уточнил эксперт.
По словам Умланда, вступление Незалежной в Североатлантический альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
Ранее Лайф писал, что в НАТО резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о приглашении в альянс. Представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай заявил, что "это политические решения, а не чисто технические критерии". Кроме того, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст указал на ошибку украинского лидера по членству в НАТО.
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