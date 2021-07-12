НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Франция вводит обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Привиться должны все, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан, подчеркнул глава государства.

12 июля, 18:28
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Он выступил с обращением к нации в связи с ухудшением ситуации с ковидом.

"Вакцинация будет обязательной для всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан", — подчеркнул Макрон.

Привиться обязаны медики и средний медицинский персонал в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также все специалисты или добровольцы, работающие "в контакте с уязвимыми категориями граждан". Также в рестораны, торговые центры, поезда, самолёты с августа станут пускать только привитых или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Макрон подчеркнул, что дельта-штамм может перечеркнуть все усилия по борьбе с эпидемией в стране и сейчас идёт гонка с вирусом. Он выразил уверенность, что рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом четвёртую неделю подряд

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом четвёртую неделю подряд

Ранее в ВОЗ сообщили об ухудшении чрезвычайной ситуации с коронавирусом в мире. Глава организации предупредил, что штамм "дельта" в силу своей высокой заразности встречается всё чаще и скоро станет доминирующим.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1