Путин распорядился создать оргкомитет международной премии #МыВместе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета международной премии в сфере волонтёрства #МыВместе, назначив его сопредседателями вице-премьера Татьяну Голикову и замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, руководитель Российского Красного Креста Павел Савчук и другие.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта 2020 года. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт (ОНФ), Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики". Владимир Путин летом 2020 года учредил памятную медаль за вклад в акцию #МыВместе.