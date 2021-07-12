В Госдуме уверены, что подлинная суверенность Незалежной возможна именно в сотрудничестве с РФ.

Россия и Украина неминуемо вернутся к партнёрству, так как русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой". Западу не удастся "задурить украинцев", заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Депутат отметил, что в Киеве уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации, но делят людей на своих и чужих исключительно политики. Он убеждён, что именно этим людям будет полезно и познавательно прочитать статью российского лидера.

Толстой напомнил, что "русские и украинцы веками были единой системой, экологичной и сбалансированной". А происходящее сегодня в братской Украине — это действие, срежиссированное с глубоким стратегическим заделом. Киев шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить в плацдарм против Москвы. Когда же эта стратегия перестала действовать, появилась новая — "анти-Россия", отметил он.

"Но старые наработки англосаксов и польско-австрийских идеологов не помогут задурить украинцев, и мы неминуемо вернёмся к нашим историческим истокам, где подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией", — написал Толстой у себя в телеграм-канале.