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"Украинцев не задурить": Киеву предрекли неминуемое возвращение к партнёрству с Москвой

В Госдуме уверены, что подлинная суверенность Незалежной возможна именно в сотрудничестве с РФ.

12 июля, 19:06

Фото © Pixabay

Россия и Украина неминуемо вернутся к партнёрству, так как русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой". Западу не удастся "задурить украинцев", заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Депутат отметил, что в Киеве уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации, но делят людей на своих и чужих исключительно политики. Он убеждён, что именно этим людям будет полезно и познавательно прочитать статью российского лидера.

Толстой напомнил, что "русские и украинцы веками были единой системой, экологичной и сбалансированной". А происходящее сегодня в братской Украине — это действие, срежиссированное с глубоким стратегическим заделом. Киев шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить в плацдарм против Москвы. Когда же эта стратегия перестала действовать, появилась новая — "анти-Россия", отметил он.

"Но старые наработки англосаксов и польско-австрийских идеологов не помогут задурить украинцев, и мы неминуемо вернёмся к нашим историческим истокам, где подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией", — написал Толстой у себя в телеграм-канале.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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