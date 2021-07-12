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Роман Протасевич завёл страницу в Instagram

Он ещё не опубликовал ни одного поста, но уже начал отвечать на вопросы подписчиков в сториз.

12 июля, 19:36
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который ныне находится в Белоруссии под домашним арестом, завёл новую страницу в "Инстаграме".

"А ещё решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сториз", — написал он в "Твиттере".

Отметим, что на данный момент в аккаунте Протасевича нет публикаций, но число подписчиков уже превысило 280 человек. При этом Протасевич опубликовал несколько сториз, в которых отвечает на вопросы пользователей.

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Напомним, что 7 июля Протасевич завёл себе новый аккаунт в "Твиттере". В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи". Однако спустя несколько дней его страницу заблокировали, там появилась надпись, что он нарушил правила соцсети. Чуть позже аккаунт всё-таки был разблокирован.

Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу — перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.

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23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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