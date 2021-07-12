Роман Протасевич завёл страницу в Instagram
Он ещё не опубликовал ни одного поста, но уже начал отвечать на вопросы подписчиков в сториз.
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который ныне находится в Белоруссии под домашним арестом, завёл новую страницу в "Инстаграме".
"А ещё решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сториз", — написал он в "Твиттере".
А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис!https://t.co/Fn8zzpLtgh pic.twitter.com/xtpCYXejej— Roman Protasevich (@protas_by) July 12, 2021
Отметим, что на данный момент в аккаунте Протасевича нет публикаций, но число подписчиков уже превысило 280 человек. При этом Протасевич опубликовал несколько сториз, в которых отвечает на вопросы пользователей.
Напомним, что 7 июля Протасевич завёл себе новый аккаунт в "Твиттере". В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи". Однако спустя несколько дней его страницу заблокировали, там появилась надпись, что он нарушил правила соцсети. Чуть позже аккаунт всё-таки был разблокирован.
Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу — перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.
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23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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