Роман Протасевич завёл страницу в Instagram

Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который ныне находится в Белоруссии под домашним арестом, завёл новую страницу в "Инстаграме".

"А ещё решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сториз", — написал он в "Твиттере".

А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис!https://t.co/Fn8zzpLtgh pic.twitter.com/xtpCYXejej — Roman Protasevich (@protas_by) July 12, 2021

Отметим, что на данный момент в аккаунте Протасевича нет публикаций, но число подписчиков уже превысило 280 человек. При этом Протасевич опубликовал несколько сториз, в которых отвечает на вопросы пользователей.

Напомним, что 7 июля Протасевич завёл себе новый аккаунт в "Твиттере". В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи". Однако спустя несколько дней его страницу заблокировали, там появилась надпись, что он нарушил правила соцсети. Чуть позже аккаунт всё-таки был разблокирован.