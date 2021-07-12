Крымский сенатор назвал статью Путина об Украине посылом братскому народу

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал статью президента России Владимира Путина об Украине посылом братскому здравомыслящему украинскому народу. Об этом пишет РИА "Новости".

"В своей статье российский президент дал очень правильные оценки взаимоотношениям наших стран. Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе, мы один народ", — сказал Цеков.

Также парламентарий отметил, что статья — это посыл здравомыслящим жителям Украины, которые способны объективно оценить возможности сотрудничества двух государств. Сенатор отметил, что статья способна вызвать общественный интерес, в том числе и на Украине. Кроме того, она может задеть интересы националистов, которые будут от этого "беситься". К тому же позиция, выраженная в статье, не выгодна Западу, так как там не заинтересованы в дружбе России и Украины.