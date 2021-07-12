Житель Подмосковья на машине насмерть задавил годовалого сына

В Подмосковье мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь на автомобиле задним ходом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребёнок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Проведение проверки по данному факту поручено прокуратуре города Лобни. На место трагедии выехал и.о. прокурора Игорь Березовский.