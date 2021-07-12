НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Житель Подмосковья на машине насмерть задавил годовалого сына

Ребёнок скончался прямо на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

12 июля, 20:31
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В Подмосковье мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь на автомобиле задним ходом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"По предварительной информации, сегодня, 12 июля 2021 года, в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребёнок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Проведение проверки по данному факту поручено прокуратуре города Лобни. На место трагедии выехал и.о. прокурора Игорь Березовский.

В Татарстане велосипедист на полной скорости сбил ребёнка и скрылся

В Татарстане велосипедист на полной скорости сбил ребёнка и скрылся

Ранее фитнес-тренер на "мерседесе" сбила шестиклассника на юго-востоке Москвы. Ребёнок получил травмы и переломы, а девушка оказалась заядлой любительницей нарушать правила — за полтора года у неё набралось 33 штрафа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жителям Подмосковья временно запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

сегодня в 11:15

"Таких людей не так много": Знакомый рассказал о сгоревшем в "порше" гонщике-блогере Куренбине

сегодня в 17:49

В Ираке при пожаре в ковидной больнице погибло не менее 40 человек

сегодня в 21:13

"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

сегодня в 21:10

Эксперт ЭИСИ считает, что Путин в статье об Украине задекларировал готовность к диалогу и партнёрству

сегодня в 20:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1