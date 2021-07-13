"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"
По мнению сенатора Владимира Джабарова, после этого Германия откажется иметь дело с Зеленским.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что строительство газопровода "Северный поток – 2" необходимо обсуждать в "нормандском формате", так как этот проект якобы угрожает безопасности Украины, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неадекватными.
"Мне кажется, что у Зеленского с головой не всё в порядке. При чём тут коммерческий проект России с Германией и "нормандский формат"? Что теперь надо обсуждать в "нормандском формате" всё подряд, всё, что происходит в мире?" — заявил Джабаров в беседе с РИА "Новости".
По мнению парламентария, после такого заявления Германия откажется иметь дело с Зеленским из-за его неадекватности.
Напомним, Зеленский на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель хочет добиться остановки "Северного потока – 2". Также Лайф рассказывал, что украинский лидер пожаловался на газопровод на встрече с вероятным преемником Меркель Армином Лашетом.
Ранее Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод не будет реализован. Однако исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%, строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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