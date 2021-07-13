В Москве на МКАД столкнулось сразу семь автомобилей
Движение затруднено на 2,8 километра, заняты полосы с первой по четвёртую.
В Москве на МКАД столкнулось сразу семь автомобилей. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
"На 41-м километре МКАД (внутренняя сторона по направлению к улице Академика Варги) столкнулось семь автомобилей, заняты с первой по четвёртую полосы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Дептранса.
Движение затруднено на 2,8 км. На кадрах видео, которое есть в распоряжении Лайфа, можно заметить, что участниками аварии в том числе стали грузовой автомобиль и машина с цистерной компании "ЛУКойл".
Ещё одно ДТП случилось в Москве в Гагаринском тоннеле. Три человека пострадали.
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