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В Москве на МКАД столкнулось сразу семь автомобилей

Движение затруднено на 2,8 километра, заняты полосы с первой по четвёртую.

12 июля, 21:31

В Москве на МКАД столкнулось сразу семь автомобилей. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на МКАД столкнулось сразу семь автомобилей. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

"На 41-м километре МКАД (внутренняя сторона по направлению к улице Академика Варги) столкнулось семь автомобилей, заняты с первой по четвёртую полосы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Дептранса.

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Движение затруднено на 2,8 км. На кадрах видео, которое есть в распоряжении Лайфа, можно заметить, что участниками аварии в том числе стали грузовой автомобиль и машина с цистерной компании "ЛУКойл".

Ещё одно ДТП случилось в Москве в Гагаринском тоннеле. Три человека пострадали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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