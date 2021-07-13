В США выяснили, что вакцина J & J от коронавируса повышает риск редкого заболевания

Применение вакцины компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson, может провоцировать риск развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена – Барре. Об этом говорится в рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Эксперты выяснили, что прививка данным препаратом может привести к развитию синдрома Гийена – Барре в течение 42 дней после вакцинации. Это заболевание характеризуется поражением периферических нервов и сопровождается нарушением чувствительности и слабостью в мышцах. Вместе с тем американский регулятор уверен, что польза от вакцины перевешивает возможные риски, так как вероятность проявления данного заболевания крайне низка.