В США выяснили, что вакцина J & J от коронавируса повышает риск редкого заболевания
Вместе с тем американский регулятор уверен, что польза от препарата перевешивает возможные риски, так как вероятность проявления данного синдрома крайне низка.
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Применение вакцины компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson, может провоцировать риск развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена – Барре. Об этом говорится в рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.
Эксперты выяснили, что прививка данным препаратом может привести к развитию синдрома Гийена – Барре в течение 42 дней после вакцинации. Это заболевание характеризуется поражением периферических нервов и сопровождается нарушением чувствительности и слабостью в мышцах. Вместе с тем американский регулятор уверен, что польза от вакцины перевешивает возможные риски, так как вероятность проявления данного заболевания крайне низка.
Стоит напомнить, что ранее учёные из Бирмингемского университета выяснили, что синдром Гийена – Барре может развиться и у переболевших коронавирусом. В свою очередь, главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк пояснил, что к данному недугу может привести не только CoViD-19, но и вообще любая инфекция.
Синдром Гийена – Барре — это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.
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