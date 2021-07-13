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В США выяснили, что вакцина J & J от коронавируса повышает риск редкого заболевания

Вместе с тем американский регулятор уверен, что польза от препарата перевешивает возможные риски, так как вероятность проявления данного синдрома крайне низка.

12 июля, 23:18
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Применение вакцины компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson, может провоцировать риск развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена – Барре. Об этом говорится в рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Эксперты выяснили, что прививка данным препаратом может привести к развитию синдрома Гийена – Барре в течение 42 дней после вакцинации. Это заболевание характеризуется поражением периферических нервов и сопровождается нарушением чувствительности и слабостью в мышцах. Вместе с тем американский регулятор уверен, что польза от вакцины перевешивает возможные риски, так как вероятность проявления данного заболевания крайне низка.

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Стоит напомнить, что ранее учёные из Бирмингемского университета выяснили, что синдром Гийена – Барре может развиться и у переболевших коронавирусом. В свою очередь, главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк пояснил, что к данному недугу может привести не только CoViD-19, но и вообще любая инфекция.

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Синдром Гийена – Барре — это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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