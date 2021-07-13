В России могут ужесточить требования для охотников

Правительство России намерено продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. Так, к уже одобренному президентом РФ Владимиром Путиным закону о его государственном контроле могут добавить барьеры, которые усложнят получение охотничьего билета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Согласно проектируемым нормам желающим получить охотничий билет предстоит пройти обучение и сдать экзамен на охотничий минимум, а также получить медицинское заключение от врача. Поправки в закон МВД, Минздрав, Минюст, Минприроды и Росгвардия должны представить до 19 июля.

Охотничий минимум представляет собой знание основ биологии диких животных, техники безопасности и правил охоты. Медицинское заключение могут не выдать, если у желающего получить охотничий билет есть психические расстройства, в частности шизофрения, расстройства настроения и другие, а также заболевания глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и так далее).

В аппарате Абрамченко подтвердили, что действительно изучали возможность корректировки законодательства. Там отметили, что это дополнительная превентивная мера. Зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов отметил, что "спусковым крючком" к ужесточению закона стала трагедия в Казани.

"В этой ситуации ужесточение регулирования — верная и необходимая мера. Тем более если мы говорим не об опытном охотнике с 10–15-летним стажем. Когда человек получает охотничий билет в первый раз, то к нему логично предъявлять более строгие требования", — подчеркнул парламентарий.

С ним согласился и представитель Союза охотников России Андрей Баринов. По его словам, сейчас в России, по сути, не существует такого понятия, как "охотничий минимум". Получить оружие может кто угодно, считает Баринов. Эксперт предложил, чтобы за претендента на охотничий билет поручались как минимум два действующих охотника, либо чтобы кандидат каким-либо иным образом подтвердил свою принадлежность к охотничьему сообществу.