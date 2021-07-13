Медики перечислили симптомы начальной стадии рака желудка

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK назвали основные симптомы растущей раковой опухоли и рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как утверждают медики, чаще всего пациенты, у которых диагностировали рак желудка, жалуются на затруднённое глотание, или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.

Эксперты также отмечают, что признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. Однако стоит понимать, что данный симптом может свидетельствовать и о целом ряде других заболеваний.

Также врачи рекомендуют обратиться к специалистам и при непроходящем расстройстве желудка. У пациентов с раком оно может продолжаться более трёх недель.