В Боливии автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров, более 30 человек погибли

В результате падения автобуса в овраг в центре Боливии погиб как минимум 31 человек. Об этом сообщает телеканал Unitel.

Кроме того, ещё десять человек получили различные травмы. По данным телеканала, двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии. На месте продолжают работать спасатели. Туда же начали прибывать родные погибших.