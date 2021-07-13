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В Боливии автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров, более 30 человек погибли

Ещё около десяти пассажиров получили различные травмы, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

12 июля, 22:10
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате падения автобуса в овраг в центре Боливии погиб как минимум 31 человек. Об этом сообщает телеканал Unitel.

Кроме того, ещё десять человек получили различные травмы. По данным телеканала, двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии. На месте продолжают работать спасатели. Туда же начали прибывать родные погибших.

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Автобус, направлявшийся в столицу страны Сукре, упал в овраг с высоты 150 метров. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ошибка водителя.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике в результате столкновения автобуса и двух грузовиков погибло более 30 человек. А в Перу автобус рухнул в 200-метровое ущелье, 27 человек погибло.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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