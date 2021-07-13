Синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве

Аномально жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье во вторник и среду, а уже в конце недели в столичном регионе пройдут освежающие продолжительные осадки с грозами. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Относительно прохладный воздух пришёл в Москву в понедельник, температура воздуха упала на несколько градусов по сравнению с воскресеньем, однако уже 13 и 14 июля ожидается повышение температуры.

"Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Ожидается плюс 32–34 в Москве, плюс 30–35 по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары", — рассказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".