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Синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве

Евгений Тишковец прогнозирует, что во вторник и в среду в столице будут побиты два температурных рекорда.

12 июля, 22:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурска</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурска

Аномально жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье во вторник и среду, а уже в конце недели в столичном регионе пройдут освежающие продолжительные осадки с грозами. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Относительно прохладный воздух пришёл в Москву в понедельник, температура воздуха упала на несколько градусов по сравнению с воскресеньем, однако уже 13 и 14 июля ожидается повышение температуры.

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"Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Ожидается плюс 32–34 в Москве, плюс 30–35 по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары", рассказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".

По словам метеоролога, с четверга в столице появятся грозовые облака. В некоторых районах ожидаются сухие грозы, а кое-где пройдут небольшие дожди. Температура воздуха при этом составит около +30 ˚C. К субботе в Москву придут "нормальные освежающие ливни с грозами", которые сбросят температуру до 25–30 градусов тепла, заключил Тишковец.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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