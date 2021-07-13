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Врач объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против ковида

Однако в большинстве случаев на это рассчитывать не стоит, так как разъяснения от узких специалистов свидетельствуют, что прививку можно делать при всех заболеваниях.

12 июля, 23:03
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Временный медотвод от вакцинации против коронавируса могут получить люди, находящиеся в группе риска, а также те, кто пришёл делать прививку в нездоровом состоянии. К примеру, с повышенным уровнем сахара в крови или артериальным давлением. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Доктор напомнил, что для людей из групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания. Для этого человеку нужно проконсультироваться с узким специалистом и сдать анализы. Врач, соответственно, или даст пациенту разрешение на прививку, или нет.

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"Временный медотвод также может дать врач-терапевт при вакцинации, если человек пришёл в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья, это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях", — добавил Тимаков.

Медик пояснил, что в большинстве случаев не стоит рассчитывать на временный медотвод, так как разъяснения от узких специалистов свидетельствуют, что вакцинацию можно проводить при всех заболеваниях. Единственное, к прививке стоит осторожно подходить страдающим аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием к вакцинации.

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Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт" от центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра имени Чумакова РАН. На последнюю у россиян особо высокий спрос. В беседе с Лайфом врачи объяснили почему.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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