Врач объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против ковида

Временный медотвод от вакцинации против коронавируса могут получить люди, находящиеся в группе риска, а также те, кто пришёл делать прививку в нездоровом состоянии. К примеру, с повышенным уровнем сахара в крови или артериальным давлением. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Доктор напомнил, что для людей из групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания. Для этого человеку нужно проконсультироваться с узким специалистом и сдать анализы. Врач, соответственно, или даст пациенту разрешение на прививку, или нет.

"Временный медотвод также может дать врач-терапевт при вакцинации, если человек пришёл в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья, это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях", — добавил Тимаков.

Медик пояснил, что в большинстве случаев не стоит рассчитывать на временный медотвод, так как разъяснения от узких специалистов свидетельствуют, что вакцинацию можно проводить при всех заболеваниях. Единственное, к прививке стоит осторожно подходить страдающим аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием к вакцинации.