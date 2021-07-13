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В Белоруссии задержаны все участники "спящих" террористических ячеек

Сейчас в республике проходят следственные действия сразу по трём эпизодам.

12 июля, 23:26

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Белоруссии задержаны все участники "спящих" террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, они дают признательные показания. Об этом сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.

"Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам", сообщил ведущий новостей в эфире телеканала ОНТ.


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Следственные действия ведутся по трём эпизодам: попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области, попытка взрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой и покушение на журналиста белорусского гостелеканала СТВ Григория Азаренка.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в стране, а также объявил о завершении масштабной антитеррористической операции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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