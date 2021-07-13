В Белоруссии задержаны все участники "спящих" террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, они дают признательные показания. Об этом сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.

"Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Белоруссии. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам", — сообщил ведущий новостей в эфире телеканала ОНТ.



