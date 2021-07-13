Василевский, Кучеров и Сергачёв зажгли под "Руки вверх!" на чемпионском параде "Тампы"

Россияне Василевский, Кучеров и Сергачёв станцевали под "Руки вверх!" на чемпионском параде "Тампы". Видео © Instagram / tophockeyphoto

"Тампа-Бэй Лайтнинг" провела чемпионский парад на катерах по реке Хилсборо в честь победы в Кубке Стэнли-2021. Одними из самых активных на мероприятии стали российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Они даже станцевали под песню "Крошка моя", которую исполняет группа "Руки вверх!". Видео мгновенно разлетелось по Сети.

Спортсмены активно двигались и даже умудрялись во время танца подпевать. Все собравшиеся были очень весёлыми и радостными. При этом всё это время рядом с хоккеистами на катере стоял тот самый трофей, однако казуса во время празднования не произошло и кубок остался в целости и сохранности.

Добавим, что Василевский взял с собой на празднование приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ — "Конн Смайт Трофи". В какой-то момент 26-летний вратарь надел трофей себе на голову, что очень рассмешило собравшихся.

Василевский во время празднования надел себе на голову приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ — "Конн Смайт Трофи". Видео © Instagram / tophockeyphoto

Кучеров же на параде успел спародировать знаменитую походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, который несколько дней назад сломал ногу и проиграл американцу Дастину Пуарье.

Никита Кучеров спародировал походку Конора Макгрегора. Видео © Twitter / BallySportsFL

Стоит отметить, что радость хоккеистов и их болельщиков внезапно прервала непогода: на Флориду обрушился ураган. Позже клуб принял решение отменить оставшуюся часть парада.

Ураган во Флориде. Видео © Twitter / BallySportsFL