В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Талибана"

В ходе авиаудара ВВС Афганистана уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан"* Азиза-Рахмана, также известного как Азифа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте Министерства внутренних дел Афганистана.

Как сообщается, авиаоперация прошла в уезде Алингар провинции Лагман. Азиз-Рахман был причастен к множеству действий террористического характера в Лагмане, в том числе к убийствам местных жителей.

Кроме того, прошлой ночью в провинции Логар силами специальной полиции Афганистана был ликвидирован глава разведки террористического движения Кари Шагаси.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, движение "Талибан" контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. Дипломат отметила, что Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ, однако, как заявили в Кремле, вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.