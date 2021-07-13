Один из участников убийства президента Гаити оказался связан с силовыми структурами США
Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. Ранее полиция задержала предполагаемого координатора операции.
Фото © ТАСС / AP
Гражданин Соединённых Штатов гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был связан с одной из американских силовых структур. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве США.
При этом собеседник агентства не уточнил имени задержанного и не сказал, о какого рода связи может идти речь.
Ранее сообщалось, что полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента.
Напомним, лидера Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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