Один из участников убийства президента Гаити оказался связан с силовыми структурами США

Гражданин Соединённых Штатов гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был связан с одной из американских силовых структур. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве США.