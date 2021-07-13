В Грузии протестующие закидали офис правящей партии яйцами. Видео © Соцсети

В Тбилиси участники акции протеста забросали здание правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" яйцами. Этот момент попал на видео. Кроме того, демонстранты облили силовиков в центре грузинской столицы краской.

Отметим, что митингующие, в числе которых были журналисты, оппозиционеры и их сторонники, сначала собрались у здания парламента страны, однако позже переместились к офису правящей партии Грузии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили после смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы.

В местной полиции сообщили, что в ходе беспорядков было задержано 12 человек. Стражи порядка также призвали демонстрантов не нарушать закон.

"Протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений. На данном этапе полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Ещё раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за рамки разрешённых законом норм. В противном случае полиция будет действовать в соответствии с законом", — подчеркнули в полиции.

Ранее МВД Грузии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых видны передвижения Лашкаравы в последний день перед смертью. На записях видно, что оператор вместе со своим другом катается по Тбилиси на мопеде. Мужчины посетили районы Сабуртало и Поничала. Первый из них в Тбилиси считается логовом наркоторговли. В связи с этим на брифинге представитель МВД Грузии рассказал, что одной из версий смерти журналиста является воздействие запрещённых препаратов.