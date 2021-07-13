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Детским группам запретили выезжать из Воронежской области из-за коронавируса

Кроме того, управляющим компаниям поручено ежедневно дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах, а также детское игровое и спортивное оборудование во дворах.

13 июля, 00:32

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Власти Воронежской области на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщается на сайте областного правительства.

"Запрещён выезд из региона организованных групп детей (включая детские спортивные команды). Предприятиям общественного питания нельзя размещать выносные столы в помещениях ТЦ, гипермаркетов, супермаркетов, ТРЦ", говорится в сообщении.

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Кроме того, управляющим компаниям поручено ежедневно дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах, а также детское игровое и спортивное оборудование во дворах.

По количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции регион стоит на третьем месте в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По числу выявленных случаев заражения CoViD-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое — в России.

Ранее в Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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