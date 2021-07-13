Минэк значительно улучшил прогноз по росту среднемесячной зарплаты в 2021 году

Среднемесячная зарплата в России в 2021 году увеличится на 9,1% (плюс пять тыс. руб.) и превысит 56 тыс. руб. Далее темпы роста оцениваются в 6,6%, таким образом, к 2024 году уровень среднемесячной зарплаты приблизится к 68 тыс. руб. Об этом говорится в обновлённом макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития до 2024 года, распространённом среди глав субъектов РФ, пишет газета "Ведомости".

При этом в апрельском прогнозе ведомства ожидалось, что среднемесячная зарплата увеличится на 7,4% — до 54 800 руб. (плюс 3,8 тыс.). Также в июньском прогнозе поменялись оценки роста реальных зарплат в 2021–2024 годах. Теперь считается, что они вырастут на 3,2%, 2,4%, 2,5% и 2,5% соответственно. В апреле прогнозировался рост на 2%, 2,3%, 2,5% и 2,5%. Кроме того, повышен прогноз прожиточного минимума. Планируется, что с 2022 года он возрастёт на 2,5% (до 11 950 руб.), в 2023-м — на 9,2% (13 059 руб.), в 2024-м — на 7,4% (14 031 руб.).

В Минтруде пояснили, что была пересмотрена методика расчёта прожиточного минимума. По новым правилам он устанавливается как 44,2% от среднедушевых медианных доходов населения.

В свою очередь, прогнозы реальных располагаемых доходов населения не изменились. Причиной этому является более медленное, чем ожидалось, восстановление доходов от собственности и предпринимательской деятельности, а также неформальной занятости по итогам первого квартала года.