Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов" после беспорядков в Лондоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020 и припомнила властям Британии заявления о "русских футбольных хулиганах" перед чемпионатом мира 2018 года, который состоялся в России.

"Посмотрела видео зверств британских болельщиков после проигрыша итальянцам в Лондоне. И вспомнились мне заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных Её Величества "русскими футбольными хулиганами", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Захарова также привела в пример высказывания председателя комитета по иностранным делам Британской палаты общин Тома Тугендхата, который заявлял об обеспокоенности членов парламента вопросами обеспечения безопасности болельщиков. Она также обратила внимание на заявление британского МИД в преддверии ЧМ-2018, в котором содержалась рекомендация соблюдать бдительность, избегать демонстраций и не делать публичных комментариев на политические темы, и на документальный фильм британского телеканала Би-би-си под названием "Армия российских хулиганов".

"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность Би-би-си — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", — подчеркнула Захарова.