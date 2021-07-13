Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов" после беспорядков в Лондоне
Дипломат отметила, что ни парламент Соединённого Королевства, ни МИД страны не осудили нападения английских фанатов на итальянских.
Фото © ТАСС / Иван Петров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020 и припомнила властям Британии заявления о "русских футбольных хулиганах" перед чемпионатом мира 2018 года, который состоялся в России.
"Посмотрела видео зверств британских болельщиков после проигрыша итальянцам в Лондоне. И вспомнились мне заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных Её Величества "русскими футбольными хулиганами", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Захарова также привела в пример высказывания председателя комитета по иностранным делам Британской палаты общин Тома Тугендхата, который заявлял об обеспокоенности членов парламента вопросами обеспечения безопасности болельщиков. Она также обратила внимание на заявление британского МИД в преддверии ЧМ-2018, в котором содержалась рекомендация соблюдать бдительность, избегать демонстраций и не делать публичных комментариев на политические темы, и на документальный фильм британского телеканала Би-би-си под названием "Армия российских хулиганов".
"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность Би-би-си — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", — подчеркнула Захарова.
Добавим, что в начале 2017 года телеканал Би-би-си показал документальный фильм "Армия российских хулиганов", главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Лейтмотивом картины стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на мундиаль в РФ, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся к встрече с ними.
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Напомним, сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. После обидного поражения своей сборной английские фанаты напали на итальянских болельщиков в Лондоне. Они также устраивали погромы по всему Лондону: переворачивали мусорные баки, жгли фаеры. Всё это происходило и перед началом матча. При этом перед самим поединком около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли", однако сделать это им не удалось. Местная полиция сообщила о том, что более сотни болельщиков были задержаны в день финала Евро, также там заявили, что десятки стражей порядка получили ранения во время столкновений с фанатами.
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