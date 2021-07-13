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Иммунолог рассказал, во сколько раз маска снижает вероятность заражения ковидом

А также объяснил, почему даже вакцинированным нужно пользоваться защитным средством.

13 июля, 01:31

Фото © Pixabay

При контакте с инфицированным CoViD-19 защитная маска снижает шанс заразиться примерно в 25 раз. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и инфекционист, врач высшей категории София Русанова.

"Если маска надета на вирусоносителе, то вероятность того, что он заразит окружающих людей, падает примерно в четыре раза. Если маска надета на здоровом человеке, но он имеет контакт с инфицированным, то вероятность заражения падает в 25 раз",  пояснил Болибок.

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Иммунолог добавил, что вакцинированные граждане тоже должны носить медицинские маски, так как они могут быть "суперраспространителями" вируса. Несмотря на то что сделана прививка, риск заражения есть. Как правило, привитые люди болеют бессимптомно и начинают распространять этот вирус, сами того не осознавая.

Русанова, в свою очередь, напомнила, как правильно носить маски. Она отметила, что, во-первых, защитное средство должно плотно прилегать к лицу и обязательно закрывать рот и нос. Во-вторых, маску нужно менять через каждые два часа и по мере загрязнения.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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