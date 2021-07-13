Россиян предупредили о повышении цен на незаменимые продукты

Ближайшей осенью возможен рост цен на основные продукты питания. Об этом рассказал председатель Союза потребителей Пётр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, подорожать осенью "может абсолютно всё".

"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — пояснил Шелищ.

Глава Союза потребителей уточнил, что в перечень незаменимых продуктов входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Также эксперт отметил, что сезонные продукты сейчас дорожают, но в скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону. Однако понижение стоимости будет "в коротком моменте", к концу года рост цен на них возобновится.