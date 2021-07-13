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Россиян предупредили о повышении цен на незаменимые продукты

В данный список входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

13 июля, 02:01
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Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Ближайшей осенью возможен рост цен на основные продукты питания. Об этом рассказал председатель Союза потребителей Пётр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, подорожать осенью "может абсолютно всё".

"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", пояснил Шелищ.

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Глава Союза потребителей уточнил, что в перечень незаменимых продуктов входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Также эксперт отметил, что сезонные продукты сейчас дорожают, но в скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону. Однако понижение стоимости будет "в коротком моменте", к концу года рост цен на них возобновится.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на лекарства. Причинами этого могут стать снижающийся курс рубля и рост цен на сырьё, ввозимое из-за границы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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