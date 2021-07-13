НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Плакала и кричала": Телеведущая Бордовских призналась, что её дочь год лечилась в клинике от анорексии

Проблемы у Юлии были и с сыном - у мальчика диагностировали синдром дефицита внимания.

13 июля, 01:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRMFHylMlCB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bordeaux_yulia</a></p>

Фото © Instagram / bordeaux_yulia

Телеведущая Юлия Бордовских призналась, что несколько лет жила как в аду из-за серьёзных проблем со здоровьем двоих её детей, которые начались после переезда в США. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, опубликованном на Youtube.

По словам телеведущей, шесть лет жизни в Америке стали для её семьи настоящим испытанием. Сначала её дочь Маруся попала в клинику с диагнозом анорексия — девочка просто перестала есть.

У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини

У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини

"Я упустила этот момент. Казалось, что вот завтра она начнет есть, но нет. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь",пожаловалась Бордовских.

Позже начались проблемы с сыном, который стал вести себя агрессивно. Он даже заявил, что хочет свести счёты с жизнью. По словам Бордовских, у мальчика диагностировали синдром дефицита внимания.

Адская боль и пренебрежение: Почему виноват сам Вячеслав Малафеев, теряющий дочь

Адская боль и пренебрежение: Почему виноват сам Вячеслав Малафеев, теряющий дочь

Ведущая призналась, что эти проблемы помогли ей осознать, сколько ошибок она допустила в воспитании детей, нуждавшихся во внимании, пока она пропадала на работе. Наладить отношения в семье помогла психологическая терапия, отметила Бордовских.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева призналась, что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это не смешно!": Дава признался на лобном месте, как тяжело было встречаться с алкоголичкой

вчера в 10:27

Детским группам запретили выезжать из Воронежской области из-за коронавируса

сегодня в 00:32

Директор группы "Пилот" назвал уткой сообщения о госпитализации Ильи Чёрта

вчера в 17:14

Антонов: Россия требует от США уважения и не нуждается в услугах

сегодня в 01:38

Иммунолог рассказал, во сколько раз маска снижает вероятность заражения ковидом

сегодня в 01:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1