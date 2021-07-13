"Плакала и кричала": Телеведущая Бордовских призналась, что её дочь год лечилась в клинике от анорексии
Проблемы у Юлии были и с сыном - у мальчика диагностировали синдром дефицита внимания.
Фото © Instagram / bordeaux_yulia
Телеведущая Юлия Бордовских призналась, что несколько лет жила как в аду из-за серьёзных проблем со здоровьем двоих её детей, которые начались после переезда в США. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, опубликованном на Youtube.
По словам телеведущей, шесть лет жизни в Америке стали для её семьи настоящим испытанием. Сначала её дочь Маруся попала в клинику с диагнозом анорексия — девочка просто перестала есть.
"Я упустила этот момент. Казалось, что вот завтра она начнет есть, но нет. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь", — пожаловалась Бордовских.
Позже начались проблемы с сыном, который стал вести себя агрессивно. Он даже заявил, что хочет свести счёты с жизнью. По словам Бордовских, у мальчика диагностировали синдром дефицита внимания.
Ведущая призналась, что эти проблемы помогли ей осознать, сколько ошибок она допустила в воспитании детей, нуждавшихся во внимании, пока она пропадала на работе. Наладить отношения в семье помогла психологическая терапия, отметила Бордовских.
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