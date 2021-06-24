Гузеева призналась в эфире "Давай поженимся!", что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз

62-летняя Лариса Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся!" сделала неожиданное признание, когда её коллега попыталась задеть гостя-жениха, оказавшегося владельцем стриптиз-клуба. Ведущая заступилась за парня, заявив, что в этом нет ничего плохого, и привела пример из своей жизни.

Видео © YouTube / Давай поженимся!

Актриса рассказала, что дарила стриптиз на дни рождения своим несовершеннолетним детям. И отметила, что, несмотря на это, они не выросли развратниками или асоциальными элементами.

Фото © Instagram / larisa_guzeeva_

Я на 16-летие своему пацану подарила самую красивую стриптизёршу Москвы. <...> На 16-летие дочери я отвезла её в Париж на Диту фон Тиз — самую классную стриптизёршу земного шара Лариса Гузеева

Фото © Instagram / larisa_guzeeva_