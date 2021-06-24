Гузеева призналась в эфире "Давай поженимся!", что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз
Эксцентричная ведущая вырастила двоих детей: её дочке Ольге 21 год, а сыну Георгию — 29. И теперь артистка внезапно поделилась необычными методами воспитания, которыми пользовалась.
Скриншот © YouTube / Давай поженимся!
62-летняя Лариса Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся!" сделала неожиданное признание, когда её коллега попыталась задеть гостя-жениха, оказавшегося владельцем стриптиз-клуба. Ведущая заступилась за парня, заявив, что в этом нет ничего плохого, и привела пример из своей жизни.
Видео © YouTube / Давай поженимся!
Актриса рассказала, что дарила стриптиз на дни рождения своим несовершеннолетним детям. И отметила, что, несмотря на это, они не выросли развратниками или асоциальными элементами.
Я на 16-летие своему пацану подарила самую красивую стриптизёршу Москвы. <...> На 16-летие дочери я отвезла её в Париж на Диту фон Тиз — самую классную стриптизёршу земного шара
Сына Георгия ведущая родила от интеллектуала-филолога Кахи Толордавы, ставшего её вторым мужем. Однако образ жизни супругов сильно отличался, и им пришлось расстаться. Третьим избранником Гузеевой стал ресторатор Игорь Бухаров, в браке с которым родилась дочь Ольга. Артистка нередко выкладывает фото с детьми в своём инстаграме, оставляя в их адрес тёплые слова.
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