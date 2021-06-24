У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

У вдовы создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской случился выкидыш после смерти мужа. Она рассказала об этом в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

По словам Белоцерковской, срок был очень маленький и о своём положении она узнала уже после похорон мужа. Сохранить беременность не удалось — из-за эмоционального потрясения она падала в обмороки и отказывалась от еды, близкие всерьёз начали переживать за её жизнь.

"Как я всё это пережила? Я обязана жить для двоих. У меня маленький сын, и я должна его вырастить", — сказала актриса в эфире программы.

Кроме того, Екатерина рассказала о последнем разговоре с режиссёром. Она призналась, что Грачевский держался до последнего и просил не волноваться за него. Также она добавила, что маленький сын помнит отца и всегда улыбается, когда видит его фотографии.