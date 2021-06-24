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У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

Из-за эмоциональных потрясений Екатерина Белоцерковская не смогла сохранить беременность.

24 июня, 16:04
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CPuBrs3rTLA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belotserkovskaia_official</a></p>

Фото © Instagram/belotserkovskaia_official

У вдовы создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской случился выкидыш после смерти мужа. Она рассказала об этом в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

По словам Белоцерковской, срок был очень маленький и о своём положении она узнала уже после похорон мужа. Сохранить беременность не удалось — из-за эмоционального потрясения она падала в обмороки и отказывалась от еды, близкие всерьёз начали переживать за её жизнь.

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"Как я всё это пережила? Я обязана жить для двоих. У меня маленький сын, и я должна его вырастить", — сказала актриса в эфире программы.

Кроме того, Екатерина рассказала о последнем разговоре с режиссёром. Она призналась, что Грачевский держался до последнего и просил не волноваться за него. Также она добавила, что маленький сын помнит отца и всегда улыбается, когда видит его фотографии.

Напомним, брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Бориса Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В начале 2021 года режиссёр умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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