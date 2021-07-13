В Союзе нефтяников оценили снижение доли нефти и газа в ВВП России

Соглашение ОПЕК+ заставило Россию сократить объём добычи. Соответственно, снизился объём экспорта нефти и газа. Всё это привело к тому, что показатели объёмов текущего года ниже, чем в 2019 году. Об этом Лайфу рассказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Как отметил специалист, на его взгляд, цены на нефтегазовом рынке достаточно приемлемые.

Эксперт подчеркнул, что факт снижения доли нефтегазового сектора в российском ВВП и других показателях можно расценивать как положительный. Это говорит о том, что другие экономические отрасли более активно включились в работу.

"Были времена, когда доля топливно-энергетического комплекса составляла 25% в ВВП, а если говорить о бюджете, то более 50%. Но всё равно это достаточно большой объём, и поэтому говорить, что эра нефти и газа закончилась, — неправильно", — считает Геннадий Шмаль.

По его мнению, нефтегазовый сектор ещё во многом будет определять развитие российской экономики и бюджетные поступления. При этом, отметил специалист, Россия всегда ставила себе задачу иметь не только нефтяные, но и другие доходы. Шмаль считает, что для этого необходимо подтягивать и другие отрасли, ведь наша страна богата не только нефтью. В РФ развиты, в частности, металлургическая и сельскохозяйственная отрасли.

"Это очень хорошо, если все отрасли экономики подставляют свои плечи под решение проблем экономики страны", — заключил Геннадий Шмаль.