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Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП

Например, в Саудовской Аравии этот показатель составляет 50%, в Норвегии — 14%, в Канаде — менее 10%, а в США — всего 8%.

13 июля, 07:08

Фото © Pixabay

Специалисты Росстата впервые выделили из общего показателя российского ВВП долю нефти и газа. Как пишет РБК, в 2020 году она составила 15,2%, годом ранее этот показатель был равен 19,2%.

Так, в денежном эквиваленте за прошлый год (из почти 107 триллионов рублей) доля нефтегазового сектора составила 16,3 триллиона рублей.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, показатель 15–20% является средним по миру для крупных нефтегазовых государств. При этом в других странах доли нефтегазового сектора в показателях ВВП значительно разнятся. Например, в Саудовской Аравии она составляет 50%, в Норвегии — 14%, в Канаде — менее 10%, а в США — всего 8%.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России на 2021 год. По словам представителя ведомства, такое решение было принято в связи с улучшением динамики потребительского и инвестиционного спроса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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