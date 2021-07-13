Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП

Специалисты Росстата впервые выделили из общего показателя российского ВВП долю нефти и газа. Как пишет РБК, в 2020 году она составила 15,2%, годом ранее этот показатель был равен 19,2%.

Так, в денежном эквиваленте за прошлый год (из почти 107 триллионов рублей) доля нефтегазового сектора составила 16,3 триллиона рублей.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, показатель 15–20% является средним по миру для крупных нефтегазовых государств. При этом в других странах доли нефтегазового сектора в показателях ВВП значительно разнятся. Например, в Саудовской Аравии она составляет 50%, в Норвегии — 14%, в Канаде — менее 10%, а в США — всего 8%.