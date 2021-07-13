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На Ставрополье БТР протаранил маршрутку, два человека погибли

Пострадавшие, среди которых двое детей, с различными травмами доставлены в ближайшую больницу. Всего в "газели" находилось девять человек.

13 июля, 07:02

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения БТР и маршрутки на Ставрополье. Видео с места смертельного ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Смертельная авария с участием маршрутки и бронетранспортёра произошла в Ставропольском крае. Как сообщил Лайфу источник, в результате происшествия погибло два человека, ещё трое пострадали. Среди травмированных двое несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.

"По предварительной информации, водитель пассажирской "газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "газели", — заявили в пресс-службе Южного округа войск Росгвардии.

По данным источника Лайфа, БТР выезжал с просёлочной дороги хутора Тамбукан Предгорного района и не уступил маршрутке.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

На месте аварии работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Ранее Лайф писал, как в Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку. От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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