На Ставрополье БТР протаранил маршрутку, два человека погибли
Пострадавшие, среди которых двое детей, с различными травмами доставлены в ближайшую больницу. Всего в "газели" находилось девять человек.
Смертельная авария с участием маршрутки и бронетранспортёра произошла в Ставропольском крае. Как сообщил Лайфу источник, в результате происшествия погибло два человека, ещё трое пострадали. Среди травмированных двое несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.
"По предварительной информации, водитель пассажирской "газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "газели", — заявили в пресс-службе Южного округа войск Росгвардии.
По данным источника Лайфа, БТР выезжал с просёлочной дороги хутора Тамбукан Предгорного района и не уступил маршрутке.
Фото © LIFE
На месте аварии работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС.
Фото © LIFE
Ранее Лайф писал, как в Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку. От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.
Комментариев: 0