Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике
В эпицентре взрыва оказалась продавщица магазина, она выжила и сейчас находится в больнице.
Предварительная причина взрыва в гостинице "Азария" в Геленджике — взрыв газа. Как рассказал источник Лайфа, он мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения.
По данным нашего собеседника, на первом этаже гостиницы расположен магазин, он был закрыт роллетами, утром туда пришла продавщица, включила свет — тогда и произошёл взрыв. Скорее всего, газ скопился в закрытом на ночь магазине. Пострадавшая продавщица сейчас находится в больнице.
Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое. Ещё одну женщину спасли из-под завалов. От взрыва пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП.
Прокуратура Геленджика проводит проверку по факту произошедшего. На место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров.
Комментариев: 0