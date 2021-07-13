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Включили свет — и рвануло: Лайф узнал, что вызвало взрыв газа в Геленджике

В эпицентре взрыва оказалась продавщица магазина, она выжила и сейчас находится в больнице.

13 июля, 06:44

Место взрыва в Геленджике. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Предварительная причина взрыва в гостинице "Азария" в Геленджике — взрыв газа. Как рассказал источник Лайфа, он мог произойти из-за износа инженерных сетей газоснабжения.

По данным нашего собеседника, на первом этаже гостиницы расположен магазин, он был закрыт роллетами, утром туда пришла продавщица, включила свет — тогда и произошёл взрыв. Скорее всего, газ скопился в закрытом на ночь магазине. Пострадавшая продавщица сейчас находится в больнице.

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое. Ещё одну женщину спасли из-под завалов. От взрыва пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП.

Прокуратура Геленджика проводит проверку по факту произошедшего. На место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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