Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках

Первые минуты после взрыва в Геленджике. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео первых минут после взрыва газа в гостинице в Геленджике. На кадрах видно, что очевидец и полицейский на руках несут окровавленного пострадавшего, вокруг сигналят машины, кричат дети.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое. Ещё одну женщину спасли из-под завалов.