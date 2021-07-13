Очевидцы сняли, как пострадавших от взрыва в Геленджике выносили на руках
Взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое.
Первые минуты после взрыва в Геленджике. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео первых минут после взрыва газа в гостинице в Геленджике. На кадрах видно, что очевидец и полицейский на руках несут окровавленного пострадавшего, вокруг сигналят машины, кричат дети.
Напомним, взрыв бытового газа произошёл в частной гостинице "Азария". По информации Лайфа, в результате погиб один человек, пострадали ещё как минимум двое. Ещё одну женщину спасли из-под завалов.
От взрыва пострадали первый этаж отеля и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку. На месте находятся спасатели, пожарные, полицейские и сотрудники Росгвардии, которые оцепили квартал, где произошло ЧП.
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