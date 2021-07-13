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Женщину спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике, где произошёл взрыв газа

Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента один человек погиб и как минимум двое пострадали.

13 июля, 06:19

Женщину спасли из-под завалов гостиницы "Азалия" на улице Советской в Геленджике, где сегодня утром взорвался бытовой газ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента один человек погиб и как минимум двое пострадали. Информация об их состоянии выясняется. От взрыва пострадали первый этаж гостиницы и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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