Женщину спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике, где произошёл взрыв газа

Женщину спасли из-под завалов гостиницы "Азалия" на улице Советской в Геленджике, где сегодня утром взорвался бытовой газ . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике.

Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента один человек погиб и как минимум двое пострадали. Информация об их состоянии выясняется. От взрыва пострадали первый этаж гостиницы и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку.