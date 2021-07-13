Женщину спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике, где произошёл взрыв газа
Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента один человек погиб и как минимум двое пострадали.
Женщину спасли из-под завалов гостиницы "Азалия" на улице Советской в Геленджике, где сегодня утром взорвался бытовой газ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента один человек погиб и как минимум двое пострадали. Информация об их состоянии выясняется. От взрыва пострадали первый этаж гостиницы и три припаркованных рядом автомобиля. Кроме того, полностью разнесло торговую палатку.
Комментариев: 0