В России вступило в силу новое правило записи в школы для братьев и сестёр
Ранее родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.
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С 13 июля в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы.
Согласно поправкам в Семейный кодекс РФ, если брат или сестра уже зачислены в конкретное образовательное учреждение, в таком случае второй ребёнок из этой семьи имеет приоритетное право на обучение в той же школе или детском саду. Наличие регистрации при этом не будет иметь значения.
Напомним, что ранее родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.
А ранее правительство утвердило порядок единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Размер пособия составляет десять тысяч рублей на ребёнка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители школьников в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Заявления в ПФР на получение пособия будут принимать с 15 июля по 1 ноября.
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