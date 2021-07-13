НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России вступило в силу новое правило записи в школы для братьев и сестёр

Ранее родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.

13 июля, 05:33

Фото © Pixabay

С 13 июля в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы.
Согласно поправкам в Семейный кодекс РФ, если брат или сестра уже зачислены в конкретное образовательное учреждение, в таком случае второй ребёнок из этой семьи имеет приоритетное право на обучение в той же школе или детском саду. Наличие регистрации при этом не будет иметь значения.

Напомним, что ранее родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.

Восьмилетняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат

Восьмилетняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат

А ранее правительство утвердило порядок единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Размер пособия составляет десять тысяч рублей на ребёнка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители школьников в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Заявления в ПФР на получение пособия будут принимать с 15 июля по 1 ноября.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кабмин направит 43,5 млрд рублей на строительство школ в регионах

10 июля, 10:46

Саратовский тренер уволилась после скандального видео со шпагатом юной гимнастки в поезде

сегодня в 02:26

Россиянам объяснили, что полезного можно узнать по штрихкоду товара

сегодня в 05:08

Женщину спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике, где произошёл взрыв газа

сегодня в 06:19

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике

сегодня в 05:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1