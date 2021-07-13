В России вступило в силу новое правило записи в школы для братьев и сестёр

С 13 июля в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы.

Согласно поправкам в Семейный кодекс РФ, если брат или сестра уже зачислены в конкретное образовательное учреждение, в таком случае второй ребёнок из этой семьи имеет приоритетное право на обучение в той же школе или детском саду. Наличие регистрации при этом не будет иметь значения.

Напомним, что ранее родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.