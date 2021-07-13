Экипажу российского траулера "Амур" разрешили покинуть Японию после обещания о компенсации

Агентство Kyodo (Киодо) узнало, на каких условиях экипаж траулера "Амур", который в мае столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, смог покинуть Японию. По информации журналистов, россияне смогли взять курс на родину только под обязательство о выплате компенсации японской стороне.

Соответствующую расписку 6 июля российская сторона передала представителям рыболовного кооператива, владеющего шхуной. После этого кооператив отозвал из суда запрос об изъятии документов с "Амура" для гарантии залога.