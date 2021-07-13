Экипажу российского траулера "Амур" разрешили покинуть Японию после обещания о компенсации
На родину пока не может вернуться только помощник капитана Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. Местные власти обвинили его в халатности, повлекшей гибель людей.
Кадр из видео © Kyodo
Агентство Kyodo (Киодо) узнало, на каких условиях экипаж траулера "Амур", который в мае столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, смог покинуть Японию. По информации журналистов, россияне смогли взять курс на родину только под обязательство о выплате компенсации японской стороне.
Соответствующую расписку 6 июля российская сторона передала представителям рыболовного кооператива, владеющего шхуной. После этого кооператив отозвал из суда запрос об изъятии документов с "Амура" для гарантии залога.
Напомним, что в Японии остаётся только 38-летний третий помощник капитана Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. Он был арестован береговой охраной портового города Момбэцу. Россиянину предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. По японским законам ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как уже сообщал Лайф, роковое столкновение произошло 26 мая недалеко от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу и задержали в качестве залога пострадавшим. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что японское судно двигалось в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.
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