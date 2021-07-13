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Экипажу российского траулера "Амур" разрешили покинуть Японию после обещания о компенсации

На родину пока не может вернуться только помощник капитана Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. Местные власти обвинили его в халатности, повлекшей гибель людей.

13 июля, 05:21

Кадр из видео © Kyodo

Агентство Kyodo (Киодо) узнало, на каких условиях экипаж траулера "Амур", который в мае столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, смог покинуть Японию. По информации журналистов, россияне смогли взять курс на родину только под обязательство о выплате компенсации японской стороне.

Соответствующую расписку 6 июля российская сторона передала представителям рыболовного кооператива, владеющего шхуной. После этого кооператив отозвал из суда запрос об изъятии документов с "Амура" для гарантии залога.

Напомним, что в Японии остаётся только 38-летний третий помощник капитана Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. Он был арестован береговой охраной портового города Момбэцу. Россиянину предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. По японским законам ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Капитана японской шхуны заподозрили в халатности, повлёкшей столкновение с "Амуром"

Капитана японской шхуны заподозрили в халатности, повлёкшей столкновение с "Амуром"

Как уже сообщал Лайф, роковое столкновение произошло 26 мая недалеко от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу и задержали в качестве залога пострадавшим. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что японское судно двигалось в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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