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В Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на 10 дней

Там отметили, что на вредную привычку уходит до часа рабочего времени в день, а за год получается около 20 рабочих дней.

13 июля, 05:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Общественной палате РФ предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан на десять дней. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на вредную привычку работники тратят до часа рабочего времени в день. В итоге за год на курение уходит приблизительно 20 рабочих дней.

Какую компенсацию можно получить от соседа-курильщика

Какую компенсацию можно получить от соседа-курильщика

"Предлагается рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — говорится в сообщении.

В ОП РФ подчеркнули, что все расходы, связанные с курением сотрудников, ложатся на работодателей и государство. Поощрение в виде увеличения отпуска может подтолкнуть курильщиков к отказу от вредной привычки, считают там.

Ранее россиян предупредили об опасности курения в течение трёх дней после вакцинации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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