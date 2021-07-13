В Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на 10 дней
Там отметили, что на вредную привычку уходит до часа рабочего времени в день, а за год получается около 20 рабочих дней.
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В Общественной палате РФ предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан на десять дней. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что на вредную привычку работники тратят до часа рабочего времени в день. В итоге за год на курение уходит приблизительно 20 рабочих дней.
"Предлагается рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — говорится в сообщении.
В ОП РФ подчеркнули, что все расходы, связанные с курением сотрудников, ложатся на работодателей и государство. Поощрение в виде увеличения отпуска может подтолкнуть курильщиков к отказу от вредной привычки, считают там.
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