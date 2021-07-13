Плазма привитых от коронавируса оказалась эффективнее, чем у переболевших

Плазма привитых от коронавируса доноров эффективнее плазмы переболевших, сообщил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов со ссылкой на результаты исследования. Об этом пишет РИА "Новости".

"Исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на седьмой день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%", — объяснил медик.

Буланов уточнил, что всё это относится, в том числе и к новому штамму ковида. Также доктор отметил, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр антител, чем плазма от переболевших.

Специалист подчеркнул, что привитые тоже могут стать донорами плазмы и получить дополнительно к компенсации за питание ещё и пять тысяч рублей.