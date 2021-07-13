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Плазма привитых от коронавируса оказалась эффективнее, чем у переболевших

Главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов подчеркнул, что привитые тоже могут стать донорами плазмы и получить дополнительно к компенсации за питание ещё и пять тысяч рублей.

13 июля, 04:48

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Плазма привитых от коронавируса доноров эффективнее плазмы переболевших, сообщил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов со ссылкой на результаты исследования. Об этом пишет РИА "Новости".

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"Исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на седьмой день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%", объяснил медик.

Буланов уточнил, что всё это относится, в том числе и к новому штамму ковида. Также доктор отметил, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр антител, чем плазма от переболевших.

Специалист подчеркнул, что привитые тоже могут стать донорами плазмы и получить дополнительно к компенсации за питание ещё и пять тысяч рублей.

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Ранее была доказана эффективность лечения ковидных пациентов плазмой привитых.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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