Глава Правительства Сахалина заболел ковидом до прохождения полного курса вакцинации
Болезнь у Алексея Белика протекает в лёгкой форме. По словам председателя кабмина, это связано именно с тем, что он сделал прививку от CoViD-19.
Фото © Пресс-служба Правительства Сахалинской области
Глава Правительства Сахалинской области Алексей Белик заболел коронавирусной инфекцией, первую прививку от CoVID-19 он сделал несколько дней назад, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
"Иммунитет ещё не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в лёгкой форме, подчёркивают врачи", — сообщили в пресс-службе.
Сам Белик считает, что отсутствие симптомов связано именно с вакцинацией.
"Полагаю, именно благодаря её защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией, — сказал глава Правительства Сахалина.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без.
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