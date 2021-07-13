Глава Правительства Сахалина заболел ковидом до прохождения полного курса вакцинации

Глава Правительства Сахалинской области Алексей Белик заболел коронавирусной инфекцией, первую прививку от CoVID-19 он сделал несколько дней назад, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Иммунитет ещё не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в лёгкой форме, подчёркивают врачи", — сообщили в пресс-службе.

Сам Белик считает, что отсутствие симптомов связано именно с вакцинацией.

"Полагаю, именно благодаря её защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией, — сказал глава Правительства Сахалина.