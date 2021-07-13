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Глава Правительства Сахалина заболел ковидом до прохождения полного курса вакцинации

Болезнь у Алексея Белика протекает в лёгкой форме. По словам председателя кабмина, это связано именно с тем, что он сделал прививку от CoViD-19.

13 июля, 03:36
<p>Фото © Пресс-служба Правительства Сахалинской области</p>

Фото © Пресс-служба Правительства Сахалинской области

Глава Правительства Сахалинской области Алексей Белик заболел коронавирусной инфекцией, первую прививку от CoVID-19 он сделал несколько дней назад, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Иммунитет ещё не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в лёгкой форме, подчёркивают врачи", — сообщили в пресс-службе.

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Сам Белик считает, что отсутствие симптомов связано именно с вакцинацией.

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"Полагаю, именно благодаря её защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией, — сказал глава Правительства Сахалина.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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